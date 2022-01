Am vergangenen Mittwoch hatte der Fernwartungsspezialist Teamviewer im Rahmen eines Financial Updates die Prognosen für die Jahre 2021 und 2022 angepasst. Dabei hat das Unternehmen beim 2021er-Umsatz mit rund 505 Millionen Euro die Erwartungen genauso getroffen wie beim Gewinn von rund 250 Millionen Euro. Die Marge von 47 Prozent hat die Anleger offenbar überzeugt.

Zeitweise schoss der Kurs regelrecht nach oben. Von 11,10 Euro ging es in einem Rutsch auf über 13,50 Euro. Zwar setzte der Kurs anschließend noch einmal in den Bereich um 12,10 Euro zurück, doch in dieser Woche zog die Aktie wieder spürbar an. Der Freitagsschluss von 14,99 Euro war mit einem Anstieg gegenüber dem Donnerstag ...

