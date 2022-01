FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss am Freitag, Samstag und Sonntag bis 17 Uhr veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

- Ärzteverband: Anfang Februar wird es eng in den Kliniken

bis 22.45 Uhr:

- Tui sieht sich auf stabilem Kurs, Gespräch mit Finanzchef Sebastian Ebel, BöZ - "Wir wollen Marktanteile gewinnen", Gespräch mit SEB-Deutschlandchef Jürgen Baudisch, BöZ - IWF erwartet bei rascher Zinswende deutliche Korrektur an den Märkten, Gespräch mit Kapitalmarktchef Tobias Adrian, BöZ - Atomkraft und Gas untergraben Glaubwürdigkeit, Gastbeitrag von Magdalena Senn, Referentin für nachhaltige Finanzmärkte Bürgerbewegung Finanzwende e. V., BöZ - "EU Listing Act"-Initiative zielt auf flexiblere Mittelaufnahme ab, Gespräch mit Michael Schlitt von Hogan Lovells, BöZ - "Anfang 2023 legt die EZB den Hebel um", Gespräch mit Commerzbank-Zinsstrategie-Leiter Christoph Rieger, BöZ - Zukunftsthemen bieten interessante Investmentgelegenheiten, Gastbeitrag von Andreas Fruschki Head of Thematic Equity bei Allianz GI, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Russisches Gas ist unverzichtbar", Gespräch mit Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach über die Gasleitung Nordstream 2 und den irrwitzigen Anstieg der Energiepreise, FAS - Gründung der Siemens Airport Logistics GmbH mit Sitz in München erfolgt, WamS - Curevac-Chef sieht Unternehmen gut gerüstet für Impfstoff der zweiten Generation , Gespräch mit Franz-Werner Haas, WamS - Ikea schließt wegen Omikron kürzere Öffnungszeiten nicht aus, WamS - Berlin bewertet Passagierflüge über Ukraine noch als sicher, WamS - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat erneut abgelehnt, der Ukraine Waffen zu liefern, Gespräch, WamS - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat einen Abzug der Bundeswehreinheiten aus Mali abgelehnt, Gespräch, WamS - Wegen Ende der pandemischen Notlage: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert weniger Corona-Maßnahmen, Gespräch, WamS - Geplante Einführung der Verantwortungsgemeinschaft: Streit um Steuererleichterungen, Business Insider - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hält an Generalinspekteur Zorn fest - Kauf des Mehrzweckkampfflugzeug F-35 bleibt eine Option, Gespräch, WamS - Corona-Gipfel am Montag: Trotz Omikron-Welle will der Bund keine härteren Corona-Regeln, Business Insider - SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sieht breite Unterstützung aus den eigenen Reihen für eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, Gespräch, HB - Umfrage: Mehrheit hält Krieg in der Ukraine für wahrscheinlich, Welt - Die Chefin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, kritisiert den Kompetenzverlust in der Partei und fordert vom designierten Vorsitzenden Friedrich Merz einen klaren marktwirtschaftlichen Kurs, Gespräch, Wiwo - Neues Großprojekt könnte zehn Prozent des deutschen Energiebedarfs decken, WamS - Luca-App droht in vielen Gesundheitsämtern das Aus, WamS - Städtetag fordert vom Bund jährlich 500 Millionen Euro für Innenstädte, WamS - Caritas Altenhilfe fordert Aussetzung der Impfpflicht für Pflegeberufe, WamS - FDP setzt auf Abschaffung von EEG-Umlage noch in diesem Jahr, Rheinische Post - Zuwendungen für Stiftung Warentest sollen 2024 auslaufen, WamS - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet nicht damit, dass im Fall einer Impfpflicht-Einführung eine vierte Dosis nach einer bereits erfolgten Dreifachimpfung zwingend notwendig sein wird, Gespräch, Rheinische Post - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält deutlich mehr Impfungen bei den über 60-Jährigen für notwendig, um Lockerungen der Corona-Maßnahmen verantworten zu können, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der Rekordwerte bei den Infektionszahlen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Neuausrichtung des Pandemiemanagements angekündigt, Gespräch, Rheinische Post - In der Debatte um die Impfpflicht für Mitarbeiter von Klinken, Altenheimen oder Arztpraxen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Einführung im März angekündigt, Gespräch, Rheinische Post - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat vor Beratungen der Gesundheitsminister sowie der Ministerpräsidentenkonferenz eine Verschärfung der Maskenpflicht ins Gespräch gebracht, Gespräch, Rheinische Post - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat auf einen friedlichen und diplomatischen Weg aus der Krise mit Russland gepocht, Gespräch, Rheinische Post - Die EZB bleibt im Krisenmodus, Gastbeitrag von Ökonomen Klaus Adam und Hans Peter Grüner, FAZ - "Russland ist kein Feind Europas", Gespräch mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), FAS - "Atomkraft ist nachhaltig", Gespräch mit Amundi-Vorstand Jean-Jacques Barbéris, FAS

