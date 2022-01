Es war eine ereignisreiche Handelswoche für die Edelmetalle! Die Aktienmärkte zeigten sich insbesondere zum Wochenausklang schwach, der US-Dollar und der Schweizer Franken legten deutlich zu, und die langen öffentlichen Renditen in den USA und Deutschland machten eine Achterbahnfahrt durch. In diesem volatilen Umfeld und gegen einen stärkeren US-Dollar legten alle vier Edelmetalle zu, am stärksten Palladium, das zusätzlich von den geopolitischen Spannungen mit Russland getrieben wurde.Gold testet AbwärtstrendWow, was ...

