BERLIN (Dow Jones)--Siemens bereitet den möglichen Verkauf seiner Logistik-Sparte vor. Wie die Zeitung Welt am Sonntag unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher schreibt, wurde jetzt der erste konkrete Schritt zur Trennung vollzogen, und zwar mittels Gründung der Siemens Airport Logistics GmbH mit Sitz in München. Darin würden zunächst die deutschen Flughafen-Logistikaktivitäten gebündelt, zitiert die Zeitung den Siemens-Sprecher.

Pläne zur Aufspaltung der Logistik-Sparte hatte Siemens-Vorstandschef Roland Busch schon im November bestätigt: Vorgesehen war demnach die Aufspaltung in Logistiklösungen für Briefe und Pakete sowie in Lösungen für Flughäfen. Diese Märkte unterliegen "ganz unterschiedlichen Anforderungen und Entwicklungen", so Busch damals.

