Mit Wasserstoffaktien im Allgemeinen ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen.Mit Wasserstoffaktien im Allgemeinen ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen. Die Aktien leiden unter den Umständen. Vor allem die Zinsangst setzt ihnen zu. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA macht diesbezüglich keine Ausnahme. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nel ASA hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...