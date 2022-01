Perfektes Timing ***: ANALYSTEN-LIEBLING: Wie sich diese Firma große Teile des 80 Mrd. EUR schweren Marktes in Europa sichern kann!

Anzeige / Werbung

Top-Kaufchance! Setzen Sie zusammen mit den Analysten auf die leistungsfähigste Unternehmensgrupp im europäischen Cannabis-Sektor! Top Management und enge Aktienstruktur sind perfekt für große Performance-Sprünge!

???

+++ Deutschlands Nummer 1 +++

Legalisierung in Deutschland und vielen Europäischen Ländern sind die Katalysatoren auf dem Weg zum Milliardenunternehmen!

193% Kurspotential bis zum Analystenziel (Bankhaus Hauck & Aufhäuser) von 75 EUR!

Größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas und das erste deutsche börsengelistete Unternehmen im Hanf- und Cannabis-Sektor.

Aufbau von Europas größtem Ökosystem für Cannabis-Produkte.

Riesiges Vertriebsnetzwerk als Schlüssel zum Erfolg!

Effizientes Wachstum durch Akquisitionen und Joint Ventures!

Liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Weltbevölkerung umfasst fast 8 Milliarden Erdenbürger, die in weltweit 195 Staaten leben. Und in immer mehr Ländern ist bereits schon jetzt der Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken erlaubt.

Gemäß dem führendem Consulting- und Marktforschungsunternehmen, Prohibition Partners, lag die Zahl der Länder in denen Cannabis für therapeutische Behandlungen seitens der Ärzte verschrieben werden können, Ende 2021 bei 55! Tendenz steigend!

Doch der reine Freizeitkonsum für Erwachsene ist noch immer nur in wenigen Ländern bzw. amerikanischen Bundesstaaten möglich, wie die Grafik unten zeigt.

Quelle: Prohibition Partners

Marktbeobachter sehen weltweit immer mehr politischen Rückenwind bei der kompletten Freigabe von Cannabis. Und folgende Länder sind bei der Legalisierung ganz vorne dabei: Deutschland, Luxemburg, Israel, Niederlande, Schweiz und Mexiko.

Branchen-Insider versprechen sich vor allem von der anstehenden Legalisierung in Deutschland eine Signalwirkung für eine ganze Reihe von weiteren europäischen Ländern.

In einem aktuellen Beitrag von Bloomberg Intelligence geht die Redaktion von einem möglichen europäischen Marktpotential von 80 Mrd. USD in den nächsten 1-2 Jahren aus.

SynBiotic wird sich ein ganz großes Stück vom Kuchen sichern

Das Unternehmen ist DER Hauptprofiteure einer breiten Cannabis-Legalisierungsbewegung in Europa!

Quelle: Bloomberg Intelligence

Unser Top-Favorit SynBiotic (WKN: A3E5A5) ist die größte gelistete Unternehmensgruppe in Europa und hat die größten Chancen signifikante Marktanteile im Boom-Sektor zu erobern:

Größte börsengelistete Cannabis-Unternehmensgruppe Europas

SynBiotic SE (WKN: A3E5A5) ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas und eines der ersten deutschen börsennotierten Unternehmen im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie.

Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - sozusagen vom Feld ins Regal.

Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Cannabinoid- und terpenhaltigen Lösungen für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst.

Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.

Mit der kompletten Cannabis-Legalisierung in Deutschland kann der Startschuss für eine europäische Cannabis-Rallye beginnen. SynBiotic ist hierfür bestens vorbereitet und wird sehr gut davon profitieren! Lassen Sie das Cannabis-Jahr 2022 zu Ihrem persönlichen Rendite-Jahr werden!

Mit SynBiotic SE setzen Sie auf eine spektakuläre Wachstums-Story

Mit derzeit ca. 10 Beteiligungen und Tochtergesellschaften wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Pflanze zu den Endprodukten abgedeckt. Ziel ist es, die Heilkraft von Cannabinoiden und Terpenen zu besseren Lösungen für komplexe Gesundheitsprobleme für die Menschheit einzusetzen.

So wird über die Plattformstruktur diverse Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetikprodukte unter eigenen Marken entwickelt und vertrieben.

Ein riesiger Markt steht der Firma nun offen!

Schlaf, Schmerz, Stress & Angst werden auf natürliche Weise geheilt!

Chronische Schmerzen, Stress, Unruhezustände und Schlafprobleme beeinträchtigen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen - Produkte auf Basis von Cannabinoiden sind ein Multi-Milliarden Geschäft - und SynBiotic will hier weltweit eine führende Rolle einnehmen!

Quelle: SynBiotic

Begeisterung: Bei Analysten hoch im Kurs - Kursziele bis zu 75€!

In ganz kurzer Zeite haben bereits 4 renommierte Investmenthäuser das Coverage übernommen und komplett alle Analysten sind von der Geschäftsidee und vom Kurspotential überzeugt!

Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 25,60 Euro besitzt die Aktie von SynBiotic ein Wertaufholungspotential von > 44 - 193% zu den Kurszielen der Analysten!

Quelle: SynBiotic

Dadurch dass sich fast 90% der in Umlauf befindlichen Aktien in festen Händen strategischer Investoren und Firmengründer befinden, die einen langfristigen Anlagehorizont besitzen, sind nur knapp 10% der Aktien im freien Verkauf.

Diese Angebots-Verknappung kann bei entsprechender Nachfrage an den Börsen zu erheblichen Kurssprüngen führen.

Starke Gründer, Aktionäre und ein extrem erfolgreiches Management-Team, geleitet durch CEO Lars Müller machen dieses Unternehmen zu einem der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland & Europa.

Ankerinvestor mit Weitsicht und großartigem Netzwerk! Zusätzlich zum sensationellen Geschäftsmodell hat SynBiotic SE (WKN: A3E5A5) noch ein weiteres Ass im Ärmel.

Kein geringerer als Star-Investor und Venture Capital Spezialist Christian Angermeyer (u.a. Gründer und CEO von dem 955 Mio. $ schweren Biotechunternehmen Atai Life Sciences) ist seit der ersten Stunde mit an Bord und hält über seine Apeiron Investment Group um die 45% der Unternehmensanteile und ist damit der größte Anteilsinhaber von SynBiotic.

Investoren-Highlights auf einen Blick

SynBiotic SE (WKN: A3E5A5) ist die führende Unternehmensgruppe für Cannabis und Cannabinoide. SynBiotic ist der aufstrebende Marktführer im Bereich Forschung und Entwicklung von frei verkäuflichen Produkten auf pflanzlicher Basis (insbesondere Cannabinoiden & Terpenen). Zu der Beteiligungsholding / Plattform gehören derzeit 8 Beteiligungen und Tochtergesellschaften.

Die Research - und Forschungseinheit des innovativen Unternehmens möchte Menschen mit Schlafproblemen, Schmerzen, Stress und Unruhezuständen mit der Entwicklung von Präparaten auf Basis von Cannabinoiden & Terpenen helfen.

Multiple Einnahmefelder: Bereits jetzt gehört die Marke Hempamed mit einem eigenen Webshop, wo CBD-Öle und viele andere Gesundheitsprodukte für Mensch / Tier erhältlich sind, zu den umsatzstärksten Marken in Deutschland.

Starke Gründer, Aktionäre und ein extrem erfolgreiches Management-Team, geleitet durch CEO Lars Müller machen dieses Unternehmen zu einem der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland & Europa.

Zu den prominenten Ankeraktionären gehört u.a. der Venture Capital Spezialist Christian Angermeyer (u.a. Gründer und CEO von dem 843 Mio. $ schweren Biotechunternehmen Atai Life Sciences). Christian Angermayer ist über seine Apeiron Investment Group mit 45% der größte Anteilsinhaber von SynBiotic.

Sehr enge Aktionärsstruktur: Von den 3,6 Millionen Aktien im Umlauf, befinden sich nur ca. 11% im free float! Der Rest wird von Gründern, strategischen Ankerinvestoren und institutionellen Anlegern gehalten.

Dynamischer Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Hierzu gehören geplante M&A Transaktionen und Unternehmens-Updates zum Beteiligungsportfolio.

Setzen Sie jetzt auf eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im europäischen Cannabis- und Cannabinoid Sektor!

Hier winken smarten Anlegern mehrere hundert Prozent an möglichen Kursgewinnen!

Name: SynBiotic SE WKN: A3E5A5 ISIN: DE000A3E5A59 Börsenkürzel Deutschland: SBX Letzter Börsenkurs: 25,60 € (Xetra)

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Cannabisradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist Betreiber der Webseiten:

Rohstoffradar.de , Biotechradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen SynBiotic SE wurden Verfasser und/oder Herausgeber ausdrücklich NICHT entgeltlich entlohnt !

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung KEINE Aktien, Optionen oder Warrants !

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@cannabisradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA1380351009,US26924G5080,CA22717L1013,US88688T1007,DE000A3E5A59