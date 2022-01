El Salvador nutzt den Kurseinbruch, um günstig Bitcoin nachzukaufen. Kritik gibt es unter anderem von Peter Schiff, der die privaten Bitcoin-Bestände von Präsident Nayib Bukele sehen will. Während Krypto-Investoren aktuell Nerven aus Stahl benötigen, scheint der jüngste Krypto-Kurs-Crash El Salvadors Bitcoin-Strategie nicht zu verändern. Stattdessen verkündet Präsident Nayib Bukele, dass das Land erneut in die digitale Währung investiert habe. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin und Co. Hype um Defi: Was du über ...

