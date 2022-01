Peru richtet die 42. FITUR 2022 Messe aus und positioniert sich damit laut der peruanischen Tourismusorganisation Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) als sicheres, bestens ausgestattetes Reiseziel für internationale Reisende nach Peru, denen so die Neuentdeckung des südamerikanischen Landes schmackhaft gemacht werden soll.

Inauguration of the Peru stand at FITUR 2022 by the executive president of PROMPERÚ, Amora Carbajal. ©PROMPERÚ