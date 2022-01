Bitcoin ist an der Börse weiterhin ein großer Erfolg. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist sein Wert in Euro um 4.303 % gestiegen (20.01.2022). In den USA kommen immer mehr Finanzprodukte wie Futures und ETFs auf den Markt und viele Banken nehmen Bitcoin in ihr Angebot mit auf. Doch dabei folgen sie nur dem Trend und verdienen an den Dienstleistungen. Sollte die Kryptowährung eines Tages stark einbrechen, tragen sie, Kryptobörsen und ETF-Anbieter hingegen kein Risiko, sondern allein die Anleger. ...

