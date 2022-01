News von Trading-Treff.de In der vergangenen Handelswoche ging es im Kryptomarkt bei Bitcoin und Co wieder ordentlich zur Sache. Die Trends funktionieren wie ein Uhrwerk und daran gibt es nichts zu rütteln. Hoffnung auf baldige Besserung ist derzeit nicht in Aussicht. Denn die nächsten Unterstützungen sind weit entfernt. Sie fragen sich, wie es weitergehen kann bei Bitcoin und Co? Hier finden Sie ein paar Antworten. Bitcoin verliert zunächst den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...