Zwei Drittel hat die Aktie von BioNTech seit dem Rekordhoch im Sommer an Wert verloren und während des Crashs eine Unterstützung nach der anderen gerissen. Die Börse scheint die Pandemie abzuhaken. BioNTech-Vorstand Ugur Sahin und Özlem Türeci verweisen nun noch einmal darauf, dass die Firma so viel mehr ist als Corona-Impfstoff.Sahin sagte im Interview mit der FAZ, mRNA sei ein sehr vielfältig einsetzbares Molekül. "Wir gehen davon aus, dass in fünfzehn Jahren ein Drittel aller neu zugelassenen ...

