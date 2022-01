Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu MerzJetzt also muss es Friedrich Merz richten. Der 66-Jährige soll die CDU aus dem tiefen Tal der Oppositionstränen möglichst schnell wieder auf die sonnigen Höhen des Kanzleramtes führen. Die Delegierten haben einem dafür einen bemerkenswert großen Vertrauensvorschuss gegeben, der auch nach zwei deprimierenden Kandidaturen nicht aufgegeben hat. Knapp 95 Prozent der Delegiertenstimmen sind daher nicht zuletzt das Eingeständnis, so ziemlich alles falsch mitentschieden zu haben, was man früh in noch halbwegs aussichtsreichen Wahlkampfmonaten hätte verhindern können. Vielleicht verheißen sie sogar Einsicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5128396