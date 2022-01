Während die Börsen beinahe durch die Bank auf dem Weg nach unten sind, stemmt sich ein Dax-Unternehmen mit Erfolg gegen den Gesamtmarkt, auf das vor wenigen Monaten vermutlich noch niemand gewettet hätte. So gelingt es Bayer trotz des negativen Umfelds wieder in Kursbereiche vorzustoßen, die vor Kurzem noch unerreichbar schienen. Mittlerweile notiert die Aktie wieder oberhalb der 50-Euro-Marke!

Auf Sicht der vergangenen vier Wochen führt Bayer die Rangliste der Dax-Konzerne mit einem Anstieg von fast 15 Prozent an. Allein in diesem Jahr ging es mehr als acht Prozent nach oben. Die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten in der unsäglichen Glyphosat-Affäre scheint zu schwinden. Zudem haben die jüngsten Aufspaltungen von Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...