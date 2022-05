Das Thema Glyphosat schien an den Märkten zuletzt schon fast etwas in Vergessenheit geraten zu sein, was ein Fakotr dafür gewesen sein dürfte, dass die Aktie von Bayer sich wieder recht ansehnlich erholen konnte. Nun sorgte allerdings die US-Regierung dafür, dass der Konzern wohl wieder einmal bangen muss. Dem Supreme Court wurde Medienberichten zufolge geraten, einen wichtigen Fall in der Angelegenheit nicht anzunehmen.Dabei geht es um einen Prozess, den der Kläger Edwin Hardeman im Jahr 2019 für sich entscheiden und dabei 25 Millionen USD an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...