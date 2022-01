nd.DerTag (ots) -Berlin (ots) - Matthias Katsch, Mitgründer der Initiative "Eckiger Tisch" für Betroffene sexuellen Missbrauchs durch die katholische Kirche, fordert die Errichtung eines Opfergenesungswerks. Die jüngsten Enthüllungen über Missbrauchsfälle im Erzbistum München seien "symptomatisch für die ganze katholische Kirche." In einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "nd.DerTag" (Montagsausgabe) appelliert er daher an die Katholiken und Katholikinnen im Land: "Die von Missbrauch Betroffenen brauchen jetzt Hilfe und Unterstützung, Anerkennung und Entschädigung."Er fordert die Kirchenmitglieder auf: "Lasst uns ein Opfergenesungswerk errichten, an das sich Betroffene ihrer Kirche wenden können. Wo sie Hilfe in Notlagen, für gesundheitliche Rehabilitation und zur Entlastung bei der Lebensbewältigung finden." Darauf zu warten, dass große gesellschaftliche Lösungen gefunden und umgesetzt werden, bedeute hingegen, die Opfer zu verraten, so Katsch weiter.Zudem müsse erneut über eine finanzielle Entschädigung der Opfer gesprochen werden. Ein vorliegendes Konzept sei von den Bischöfen "als zu teuer beiseite gewischt" worden, kritisiert der 58-Jährige. "Wir brauchen daher einen Runden Tisch von Laienkatholiken und Bistumsvertretern mit Betroffenenvereinen und -vertretern, um auf der Grundlage des Vorschlags von 2019 über ein Konzept der Entschädigung zu verhandeln."Matthias Katsch hat am katholischen Canisius-Kolleg Berlin selbst sexuellen Missbrauch erlebt und trug 2010 maßgeblich dazu bei, solche Missbrauchsfälle öffentlich zu machen.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5128413