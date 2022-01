Um nur 15 Meter sollen Trümmerteile eines bei einem russischen Antisatellitenraketen-Test zerstörten Satelliten einen intakten chinesischen Satelliten verfehlt haben. Der Weltraumschrott hatte im November schon die ISS-Besatzung in Gefahr gebracht. Im November hatte Russland im Orbit einen Test mit Antisatellitenraketen durchgeführt und dabei einen Satelliten zerstört. Dessen Überreste, laut Berichten gut 1.500 größere Trümmerteile, hatten wenig später einen Alarm in der Weltraumstation ISS ausgelöst. Deren Besatzung musste zum Schutz vor möglichen Einschlägen in die angedockten Sojus- und Crew-Dragon-Kapseln evakuiert werden. Jetzt hätte ...

