Der einstige Überflieger und "Anlegers Liebling" BioNTech ist in den vergangenen Wochen fast schon brutal heruntergeprügelt worden. Von 375 US-Dollar Ende November ging es zuletzt auf nur noch 147 Dollar in den Keller. Ein Minus von 60 Prozent! Aufgrund der deutlich milderen Verläufe der Omikron-Variante scheinen die Börsen die Pandemie mehr und mehr abzuhaken, was sich natürlich massiv auf die Umsatzchancen von BioNTech auswirken dürfte. Aber…

Jetzt hat sich der BioNTech-Vorstand zu den Zielen des Unternehmens geäußert. Ugur Sahin und Özlem Türeci betonten in der FAZ, dass BioNTech durch die neuartige mRNA-Methode quasi in allen medizinischen Bereichen die Chance auf das ganz große Ding hat. Beide gehen davon aus, dass diese neue Technologie in den kommenden Jahren nahezu die gesamte ...

