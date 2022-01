Im September hatte Microsoft einen rundum neugestalteten Surface-Book-Nachfolger präsentiert. Jetzt soll das Surface Laptop Studio mit dem Schwenkdisplay laut Händlerinfos endlich nach Europa kommen. Kostenpunkt: ab 1.739 Euro. Auf dem Surface-Event Ende September hatte Microsoft nach sechs Jahren ohne wesentliche Design-Änderungen am Surface Book einen neugestalteten Nachfolger vorgestellt. Anders als beim Surface Book lässt sich beim Surface Laptop Studio das Display nicht komplett abnehmen. Ein in den Bildschirmdeckel integrierter Scharniermodus ermöglicht eine ähnlich große Flexibilität wie beim Surface Studio. In ...

