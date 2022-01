Osnabrück (ots) -Vor Corona-Gipfel: Expertenrat-Mitglied warnt vor Schul- und Kitaschließungen in Omikron-WelleKinderklinikdirektor Berner: "Schädlich statt hilfreich" - "Hunderttausende Kinder haben noch kein normales Schuljahr erlebt"Osnabrück. Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat Expertenrat-Mitglied Reinhard Berner eindringlich vor neuen Eindämmungsmaßnahmen bei Kindern gewarnt: "Auch in der Omikron-Welle muss das Wohl der Kinder im Blick bleiben, darf es nur als Allerletztes Maßnahmen wie Schul- oder Kitaschließungen geben, die bei den Jüngsten oft mehr Schaden anrichten, statt ihnen zu helfen", sagte der Direktor der Kinderklinik Dresden im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)."Es gibt Hunderttausende Kinder, die jetzt in die dritte Klasse kommen und die noch kein normales Schuljahr erlebt haben. Oder noch kein normales Kita-Jahr", sagte Berner. Auch das Sporttreiben in Vereinen, die gemeinsamen Freizeit- und Kulturerlebnisse dürften nicht noch einmal unterbunden werden. "Neben der körperlichen muss auch die seelische Unversehrtheit der Kinder oberste Priorität haben." Er sei überdies fest davon überzeugt, "dass die Pandemie kaum Aufmerksamkeit genießen würde, wenn nur Kinder betroffen wären. Der Alarm kommt durch die Gefahr für Erwachsene."Der Professor aus Dresden ist eines der 19 Mitglieder im Corona-Expertenrat, den Kanzler Olaf Scholz einberufen hat.+++++__________________________________________________________________________Vor Corona-Gipfel: Corona-Expertenrat-Mitglied fordert Ende der Quarantäne für KinderKinderklinikdirektor Berner: Wegen geringer Gesundheitsgefährdung "nicht mehr verhältnismäßig" - Warnung vor Benachteiligung ungeimpfter Kinder - Tägliche Testung nicht notwendigOsnabrück. Vor dem Corona-Gipfel an diesem Montag hat Expertenrat-Mitglied Reinhard Berner ein Ende der Quarantäne für Kita- und Schulkinder gefordert. "Die Frage ist: Dient die Quarantäne den Kindern? Die Antwort ist: In der Regel nein, nicht den Kindern selbst", sagte der Direktor der Kinderklinik Dresden im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die De-facto-Schließungen von Kitagruppen und Schulklassen gehen ja nicht auf schwere Verläufe bei den Kindern zurück, sondern auf Quarantäne von nicht infizierten Mitschülern zum Schutze von Erwachsenen, die eigentlich geimpft sein könnten!"Auch eine tägliche Testung brauche es nicht länger: "Bei Aufhebung der Quarantäne sollten die Kinder dreimal die Woche getestet werden. Jeden zweiten Tag, das wäre aus meiner Sicht zumutbar und ausreichend sicher."Werde an der Quarantäne festgehalten, führe das in der Omikron-Welle "schon wieder zu einem dramatischen Ausfall an Unterricht, Erziehung und sozialer Teilhabe", warnte Berner. Das Festhalten an der Quarantäne sei angesichts der vergleichsweise geringen Gesundheitsgefährdung für die Kinder "nicht mehr verhältnismäßig".Der Professor aus Dresden ist eines der 19 Mitglieder im Corona-Expertenrat, den Kanzler Olaf Scholz einberufen hat.Er wandte sich auch direkt an Kitas und Schulen, die Kinder in Eigenregie nach Hause schicken: "Es darf nicht sein, dass Erzieher oder Lehrkräfte die Verordnungen der Länder je nach persönlicher Besorgtheit individuell auslegen. Daher mein Appell an die Verantwortlichen in den Einrichtungen: Behalten Sie die Kinder bei sich, solange es geht!"Alarmiert zeigte sich der Professor über die Abfrage des Impfstatus von Kindern, wie sie manche Gesundheitsbehörden anordnen: "Nach meiner Überzeugung müssen wir bei den Kindern geimpfte und ungeimpfte gleichbehandeln", so der Appell des Pädiaters. "Die Ständige Impfkommission sagt, Kindern, die sich selbst oder deren Eltern sich gegen eine Impfung entscheiden, darf deswegen kein Nachteil entstehen. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dieser Empfehlung."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5128443