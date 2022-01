Las Vegas (ots/PRNewswire) -Bei der Verleihung der Global Top Brands (GTB) Awards 2021-2022, die vom 5. bis 7. Januar auf der CES 2022 in Las Vegas stattfand, wurde CHiQ, eine Marke für hochwertige Haushaltsgeräte, zu einer der Top 10 Consumer Electronics Brands für 2021-2022 ernannt, während ihr Produkt, die Q8R MaX - CHiQ Metaverse Series, den Gold Innovation Award für AIoT & Display Technology erhielt.Die jährliche GTB-Liste gilt als die höchste Auszeichnung in der internationalen Unterhaltungselektronikbranche. Die diesjährige GTB-Preisverleihung stand unter dem Motto "Technologie trägt zur diversifizierten Entwicklung von Marken bei" und sollte die digitale Transformation der Unterhaltungselektronikbranche fördern, indem sie den Marken der Branche weltweit hilft, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch kontinuierliche technologische Innovationen zu verbessern. Die Preisträger wurden nach sechsmonatigen, umfassenden Bewertungen durch weltweit maßgebliche dritte Institutionen, eine Jury aus hochrangigen Fachleuten und bekannte Mainstream-Medien ausgewählt.Die Verleihung der Auszeichnung an CHiQ beweist einmal mehr die robuste Kompetenz chinesischer Marken im Bereich neuer digitaler Technologien, Produkte und Anwendungen, die ihnen zu einer Führungsrolle in der globalen Unterhaltungselektronikbranche verhelfen.Die Auszeichnung des CHiQ Metaverse Q8R MaX mit dem Gold Innovation Award war auch ein Beweis für die neueste Innovation der Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik. Mit der Ankunft der 5G-Ära ist es für die Hersteller von Haushaltsgeräten ratsam, Produkte zu entwickeln, die mit der künstlichen Intelligenz der Dinge (AIoT) und ultrahochauflösenden Displays integriert werden können, da die Haushaltsszenarien immer vielfältiger und intelligenter werden. Es ist ein wachsender Trend zu beobachten, dass immer mehr Marken der Unterhaltungselektronik von einem traditionellen Standalone-Modus zu einem interaktiven Modus übergehen.Die Erfahrungen, die durch die Kombination von 5G-Technologie, künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) geschaffen werden, ermöglichen es den Verbrauchern, das Leben auf eine Weise zu genießen, die für die meisten noch vor einem Jahrzehnt unvorstellbar war. Darüber hinaus verleiht die Integration von 5G, AIoT und 8K-Großbildschirmen dem TV-Ökosystem neue Vitalität und erleichtert gleichzeitig die laufende industrielle Transformation - ein Ziel, auf das CHiQ weiterhin hinarbeitet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731068/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1731067/image_2.jpgPressekontakt:Rebecca Wang,+86-18928159927Original-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156285/5128450