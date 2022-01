DJ Luigs Real Estate GmbH: Luigs Real Estate GmbH erwirbt 31 Wohnungen an der Frankfurter Zeil

24. Januar 2022

Pressemitteilung vom 24. Januar 2022

Frankfurt am Main. Das deutsche Investmentunternehmen Luigs Real Estate GmbH hat ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus in bester Lage der Frankfurter Innenstadt-Zeil erworben. Die voll-vermietete Immobilie besteht aus insgesamt 35 Mieteinheiten, davon 31 Wohnungen und vier Gewerbeflächen auf ca.1800 m2 Gesamtfläche.

Die Luigs Real Estate GmbH plant das Gebäude zu revitalisieren und in Q3 2022 an einen Investor zu veräußern. Die Gesellschaft hatte bereits 2021 ein Geschäftshaus auf der Frankfurter Zeil erworben und nach Revitalisierung erfolgreich an eine deutsche Aktiengesellschaft veräußert.

"Wir freuen uns in kurzer Zeit ein zweites Projekt in Frankfurter Bestlage realisieren zu können. Wir planen auch dieses Objekt exklusiv zu revitalisieren. Die 31 Wohnungen werden für Investoren eine besonders vermietungsicheres und nachhaltiges Investment

darstellen. Der Verkaufspreis der fertig-entwickelten Immobilie wird sich im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen, so der Geschäftsführer Joachim Luigs.

Verkäufer der Immobilie ist eine Erbengemeinschaft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Dr. Sven Hasenstab der Kanzlei Brandi Rechtsanwälte aus Hannover war bei der Transaktion auf der Käuferseite beratend tätig.

Die Luigs Real Estate GmbH ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert aktuell Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen bis 2024 weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro.

