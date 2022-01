ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Swiss Re von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 111 Franken angehoben. Die Aktie habe sich seit Anfang 2021 ungerechtfertigterweise schlechter als der Sektor entwickelt, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Rückversicherer habe in dieser Zeit seine relativen Katastrophenrisiken reduziert und die Kapitalposition verbessert. Der Experte erhöhte seine Geschäftsprognosen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/mis



ISIN: CH0126881561

