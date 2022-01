Der amerikanische Energieversorger schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 35 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. Februar 2022, Record day ist der 1. Februar 2022. Gegenüber dem Vorquartal ist dies eine Anhebung um 7,7 %. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 $ ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,57 %.



