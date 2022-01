DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

24 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 21 January 2022 it purchased a total of 281,066 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 149,687 131,379 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2960 GBP1.0840 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2700 GBP1.0600 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2810 GBP1.0710

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 21 January 2022 the Company purchased a total of 900,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through the Company's broker Goodbody. The price paid per ordinary shares was EUR1.2860.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 745,222,910 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 3,900 1.2860 XDUB 08:20:12 00025716494TRDU1 627 1.2860 XDUB 08:20:12 00025716495TRDU1 4,065 1.2860 XDUB 08:20:12 00025716496TRDU1 1,284 1.2860 XDUB 08:34:58 00025716700TRDU1 873 1.2820 XDUB 09:28:44 00025717244TRDU1 3,930 1.2820 XDUB 09:28:44 00025717245TRDU1 873 1.2820 XDUB 09:28:44 00025717246TRDU1 873 1.2820 XDUB 09:28:44 00025717247TRDU1 340 1.2820 XDUB 09:28:54 00025717248TRDU1 533 1.2820 XDUB 09:28:54 00025717249TRDU1 2,873 1.2820 XDUB 09:28:54 00025717250TRDU1 520 1.2820 XDUB 09:28:54 00025717251TRDU1 353 1.2820 XDUB 09:28:54 00025717252TRDU1 449 1.2800 XDUB 10:04:40 00025717628TRDU1 338 1.2800 XDUB 10:04:40 00025717629TRDU1 29 1.2800 XDUB 10:04:40 00025717630TRDU1 154 1.2800 XDUB 10:04:40 00025717631TRDU1 18 1.2800 XDUB 10:04:40 00025717632TRDU1 111 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717633TRDU1 248 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717634TRDU1 1,433 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717635TRDU1 9,940 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717636TRDU1 18 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717637TRDU1 1,317 1.2800 XDUB 10:04:41 00025717638TRDU1 561 1.2720 XDUB 10:21:04 00025718010TRDU1 1,306 1.2740 XDUB 10:30:37 00025718218TRDU1 125 1.2740 XDUB 10:30:37 00025718219TRDU1 1,036 1.2740 XDUB 10:37:21 00025718289TRDU1 3 1.2740 XDUB 10:37:21 00025718290TRDU1 455 1.2740 XDUB 10:37:21 00025718291TRDU1 746 1.2720 XDUB 10:37:30 00025718292TRDU1 603 1.2720 XDUB 10:37:30 00025718293TRDU1 1,304 1.2720 XDUB 10:37:30 00025718294TRDU1 701 1.2720 XDUB 10:37:30 00025718295TRDU1 850 1.2700 XDUB 10:56:31 00025718646TRDU1 1,027 1.2740 XDUB 11:02:00 00025718705TRDU1 1,342 1.2760 XDUB 11:09:27 00025718748TRDU1 1,333 1.2760 XDUB 11:15:19 00025718794TRDU1 1,323 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719148TRDU1 871 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719149TRDU1 1,632 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719150TRDU1 1,660 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719151TRDU1 5 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719152TRDU1 241 1.2780 XDUB 11:54:40 00025719153TRDU1 1,101 1.2780 XDUB 12:00:01 00025719216TRDU1 523 1.2780 XDUB 12:05:33 00025719290TRDU1 919 1.2780 XDUB 12:05:33 00025719291TRDU1 390 1.2780 XDUB 12:05:33 00025719292TRDU1 103 1.2780 XDUB 12:05:33 00025719293TRDU1 719 1.2780 XDUB 12:05:33 00025719294TRDU1 1,516 1.2780 XDUB 12:06:29 00025719316TRDU1 732 1.2800 XDUB 12:14:07 00025719386TRDU1 818 1.2800 XDUB 12:14:07 00025719387TRDU1 97 1.2780 XDUB 12:21:24 00025719448TRDU1 895 1.2780 XDUB 12:42:17 00025719604TRDU1 984 1.2780 XDUB 12:42:17 00025719605TRDU1 1,038 1.2780 XDUB 12:42:17 00025719606TRDU1 500 1.2780 XDUB 12:42:17 00025719607TRDU1 105 1.2780 XDUB 12:42:17 00025719608TRDU1 242 1.2780 XDUB 12:45:22 00025719624TRDU1 1,587 1.2780 XDUB 12:45:22 00025719625TRDU1 2,559 1.2780 XDUB 12:53:00 00025719705TRDU1 518 1.2780 XDUB 12:53:00 00025719706TRDU1 820 1.2780 XDUB 12:53:01 00025719707TRDU1 1,283 1.2780 XDUB 12:53:11 00025719708TRDU1 1,325 1.2780 XDUB 13:04:52 00025719807TRDU1 1,408 1.2760 XDUB 13:09:34 00025719862TRDU1 1,135 1.2760 XDUB 13:27:43 00025720005TRDU1 1,493 1.2780 XDUB 14:02:08 00025720503TRDU1 757 1.2780 XDUB 14:02:08 00025720504TRDU1 2,378 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720533TRDU1 2,378 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720534TRDU1 128 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720535TRDU1 238 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720536TRDU1 65 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720537TRDU1 43 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720538TRDU1 44 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720539TRDU1 43 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720540TRDU1 26 1.2800 XDUB 14:03:26 00025720541TRDU1 1,205 1.2800 XDUB 14:03:27 00025720542TRDU1 1,202 1.2780 XDUB 14:03:42 00025720544TRDU1 1,044 1.2780 XDUB 14:03:42 00025720545TRDU1 540 1.2780 XDUB 14:03:42 00025720546TRDU1 393 1.2760 XDUB 14:28:00 00025721067TRDU1 995 1.2760 XDUB 14:39:09 00025721406TRDU1 597 1.2760 XDUB 14:39:09 00025721407TRDU1 690 1.2760 XDUB 14:51:11 00025721822TRDU1 1,432 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721953TRDU1 1,287 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721954TRDU1 786 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721955TRDU1 1,324 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721956TRDU1 786 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721957TRDU1 786 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721958TRDU1 786 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721959TRDU1 5,301 1.2760 XDUB 14:56:58 00025721962TRDU1 786 1.2760 XDUB 14:57:01 00025721965TRDU1 34 1.2760 XDUB 14:57:02 00025721967TRDU1 1,395 1.2780 XDUB 14:57:06 00025721970TRDU1 87 1.2780 XDUB 15:00:04 00025722039TRDU1 1,297 1.2780 XDUB 15:03:13 00025722155TRDU1 393 1.2780 XDUB 15:03:13 00025722156TRDU1 3,891 1.2780 XDUB 15:13:07 00025722356TRDU1 1,662 1.2780 XDUB 15:13:07 00025722357TRDU1 1,322 1.2780 XDUB 15:13:07 00025722358TRDU1 907 1.2780 XDUB 15:13:15 00025722359TRDU1 452 1.2800 XDUB 15:20:58 00025722433TRDU1 991 1.2800 XDUB 15:20:58 00025722434TRDU1 3,378 1.2780 XDUB 15:21:03 00025722439TRDU1 1,559 1.2780 XDUB 15:21:03 00025722440TRDU1 1,420 1.2780 XDUB 15:35:16 00025722686TRDU1 840 1.2880 XDUB 15:42:14 00025722858TRDU1 1,353 1.2880 XDUB 15:42:15 00025722859TRDU1 271 1.2880 XDUB 15:43:55 00025722916TRDU1 3 1.2880 XDUB 15:43:55 00025722917TRDU1 166 1.2860 XDUB 15:44:03 00025722919TRDU1 808 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722922TRDU1 1,641 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722923TRDU1 450 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722924TRDU1 919 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722925TRDU1 108 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722926TRDU1 1,236 1.2860 XDUB 15:44:05 00025722927TRDU1 7 1.2860 XDUB 15:57:24 00025723195TRDU1 528 1.2880 XDUB 15:57:40 00025723196TRDU1 673 1.2880 XDUB 15:57:40 00025723197TRDU1 536 1.2900 XDUB 16:01:38 00025723256TRDU1 297 1.2900 XDUB 16:01:38 00025723257TRDU1 703 1.2900 XDUB 16:01:38 00025723258TRDU1 537 1.2900 XDUB 16:01:38 00025723259TRDU1 4 1.2900 XDUB 16:01:38 00025723260TRDU1 55 1.2880 XDUB 16:01:38 00025723261TRDU1 1,289 1.2880 XDUB 16:01:38 00025723263TRDU1 4,255 1.2880 XDUB 16:01:38 00025723265TRDU1 82 1.2880 XDUB 16:16:00 00025723582TRDU1 1,145 1.2880 XDUB 16:16:00 00025723583TRDU1 1,313 1.2880 XDUB 16:18:14 00025723649TRDU1 759 1.2920 XDUB 16:20:54 00025723693TRDU1 188 1.2940 XDUB 16:21:09 00025723695TRDU1 1,932 1.2960 XDUB 16:27:03 00025723924TRDU1 1,932 1.2960 XDUB 16:27:03 00025723925TRDU1 1,932 1.2960 XDUB 16:27:21 00025723941TRDU1 1,932 1.2960 XDUB 16:27:21 00025723942TRDU1 545 1.2960 XDUB 16:27:21 00025723943TRDU1 919 1.2960 XDUB 16:27:21 00025723944TRDU1 468 1.2960 XDUB 16:27:21 00025723945TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,178 1.0720 XLON 08:23:52 00025716536TRDU1 655 1.0720 XLON 08:23:52 00025716537TRDU1 562 1.0720 XLON 08:23:52 00025716538TRDU1 2,742 1.0720 XLON 08:23:52 00025716539TRDU1 753 1.0700 XLON 08:23:52 00025716540TRDU1 2,866 1.0720 XLON 09:02:24 00025716928TRDU1 2,028 1.0720 XLON 09:02:25 00025716929TRDU1 2,897 1.0720 XLON 09:02:25 00025716930TRDU1 3,509 1.0720 XLON 09:23:57 00025717198TRDU1 2,402 1.0700 XLON 09:36:04 00025717292TRDU1 4,631 1.0700 XLON 09:36:06 00025717293TRDU1 1,791 1.0680 XLON 10:04:31 00025717617TRDU1 1,728 1.0680 XLON 10:04:31 00025717618TRDU1 1,697 1.0620 XLON 10:15:12 00025717804TRDU1 900 1.0600 XLON 10:21:04 00025718011TRDU1 866 1.0600 XLON 10:39:56 00025718312TRDU1 2,237 1.0600 XLON 10:53:19 00025718602TRDU1 1,538 1.0640 XLON 11:22:05 00025718857TRDU1 2,386 1.0640 XLON 11:43:43 00025719009TRDU1 118 1.0640 XLON 11:43:43 00025719010TRDU1 1,427 1.0700 XLON 11:54:35 00025719141TRDU1 2,070 1.0700 XLON 11:54:35 00025719142TRDU1 599 1.0700 XLON 11:54:35 00025719143TRDU1 1,053 1.0700 XLON 11:54:35 00025719144TRDU1 323 1.0700 XLON 11:54:35 00025719145TRDU1 2,574 1.0700 XLON 11:54:35 00025719146TRDU1 2,128 1.0700 XLON 11:54:35 00025719147TRDU1 72 1.0700 XLON 11:55:46 00025719177TRDU1 1,775 1.0700 XLON 11:55:46 00025719178TRDU1 1,771 1.0660 XLON 12:00:01 00025719217TRDU1 721 1.0660 XLON 12:25:54 00025719481TRDU1 1,920 1.0700 XLON 12:53:34 00025719709TRDU1 589 1.0700 XLON 12:53:35 00025719710TRDU1 620 1.0700 XLON 12:53:35 00025719711TRDU1 4,275 1.0700 XLON 12:53:35 00025719712TRDU1 490 1.0700 XLON 12:53:35 00025719713TRDU1 1,791 1.0700 XLON 13:03:06 00025719788TRDU1 2,441 1.0680 XLON 13:07:36 00025719836TRDU1 218 1.0700 XLON 13:25:45 00025719978TRDU1 1,576 1.0700 XLON 13:25:45 00025719979TRDU1 2,577 1.0660 XLON 13:59:05 00025720449TRDU1 4,592 1.0680 XLON 14:15:07 00025720741TRDU1 292 1.0680 XLON 14:15:07 00025720742TRDU1 2,509 1.0680 XLON 14:15:07 00025720744TRDU1 1,350 1.0680 XLON 14:15:07 00025720745TRDU1 1,059 1.0680 XLON 14:15:07 00025720746TRDU1 1,590 1.0680 XLON 14:15:07 00025720747TRDU1 1,730 1.0680 XLON 14:33:49 00025721251TRDU1 1,814 1.0660 XLON 14:39:09 00025721408TRDU1 1,049 1.0660 XLON 14:51:11 00025721820TRDU1 1,753 1.0660 XLON 14:51:11 00025721821TRDU1 1,203 1.0700 XLON 15:03:37 00025722166TRDU1 862 1.0700 XLON 15:03:37 00025722167TRDU1 492 1.0700 XLON 15:03:38 00025722168TRDU1 1,732 1.0700 XLON 15:03:38 00025722169TRDU1 598 1.0680 XLON 15:03:38 00025722170TRDU1 1,699 1.0700 XLON 15:10:21 00025722296TRDU1 1,244 1.0680 XLON 15:15:21 00025722383TRDU1 4,361 1.0680 XLON 15:31:59 00025722604TRDU1 592 1.0680 XLON 15:31:59 00025722605TRDU1 1,898 1.0700 XLON 15:32:40 00025722623TRDU1 493 1.0740 XLON 15:39:50 00025722777TRDU1 273 1.0740 XLON 15:39:50 00025722778TRDU1 1,366 1.0740 XLON 15:39:50 00025722779TRDU1 1,685 1.0740 XLON 15:44:03 00025722920TRDU1 5,248 1.0740 XLON 15:44:03 00025722921TRDU1 332 1.0760 XLON 15:59:41 00025723217TRDU1 1,064 1.0760 XLON 15:59:42 00025723218TRDU1 32 1.0760 XLON 16:01:38 00025723262TRDU1 49 1.0760 XLON 16:01:38 00025723264TRDU1 68 1.0760 XLON 16:01:38 00025723266TRDU1 1,440 1.0760 XLON 16:01:38 00025723267TRDU1 316 1.0760 XLON 16:01:38 00025723268TRDU1 1,802 1.0760 XLON 16:01:38 00025723269TRDU1 1,859 1.0760 XLON 16:01:38 00025723270TRDU1 1,398 1.0780 XLON 16:14:45 00025723541TRDU1 1,074 1.0800 XLON 16:16:32 00025723599TRDU1 1,374 1.0820 XLON 16:17:58 00025723643TRDU1 695 1.0820 XLON 16:19:41 00025723669TRDU1 456 1.0820 XLON 16:19:41 00025723670TRDU1 53 1.0820 XLON 16:19:41 00025723671TRDU1 656 1.0820 XLON 16:19:41 00025723672TRDU1 1,622 1.0840 XLON 16:21:35 00025723707TRDU1 1,859 1.0840 XLON 16:22:55 00025723729TRDU1 1,079 1.0840 XLON 16:24:32 00025723801TRDU1 1,920 1.0840 XLON 16:25:31 00025723875TRDU1 504 1.0840 XLON 16:27:49 00025723957TRDU1 1,465 1.0840 XLON 16:27:49 00025723958TRDU1 284 1.0820 XLON 16:27:49 00025723959TRDU1

