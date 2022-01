News von Trading-Treff.de Wochenstart im DAX an den Jahrestiefs: Starten wir mit einer Gegenbewegung? Der Blick auf DAX, Nasdaq und Bitcoin in der Vorbörse. Die mittelfristigen Chartbilder im DAX Der Abverkauf am Freitag dominierte das Wochengeschehen und führte zu einem Wochenminus, welches vorrangig am letzten Handelstag erzielt wurde: dax handelstage bis 21.01.2022 Dabei markierte der Index ein neues Verlaufstief, sozusagen ein Wochen-, Monats- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...