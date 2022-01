The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2022



ISIN Name

PTCGH1OE0014 CAIXA GERAL 15/22 MTN

US459200JQ56 INTL BUS. MACH. 17/22

XS1551749788 MUNICIPALITY FIN.17/32MTN

XS1171526772 ANZ NZ(ITL)(LD) 15/22 MTN

XS0733058969 COMMONW.BK AUSTR. 12/22

US38141GXQ27 GOLDM.S.GRP 21/23 FLR

US38141GXP44 GOLDM.S.GRP 21/23

