Dresden (ots) -Der langjährige Finanzexperte Sven Thieme aus Dresden ist Gründer der Competent Investment. Neben der Analyse der finanziellen Situation ist sein Unternehmen auf die Suche von individuellen Anlage-Möglichkeiten spezialisiert. Das Team von Competent Investment besteht aus ausgebildeten Finanzfachleuten, die den Finanzmarkt im Blick behalten und nach sicheren Geldanlagen suchen. "Viele Geldanlagen beinhalten das Risiko, dass man sein gesamtes Investment verlieren kann. Wir suchen nur nach Investitionsmöglichkeiten, die dieses Kriterium ausschließen", erklärt Sven Thieme die Vorgehensweise.Mit diesen Tipps können Sie gut ins neue Jahr 2022 starten:1. Ausgaben analysierenEs lohnt sich, zu Jahresbeginn eine Aufstellung über die Ausgaben zu machen. Alle Ausgaben sollten über den Kontoauszug oder im Onlinebanking gut ersichtlich sein. Auch Barabhebungen für Restaurantbesuche und die Kosten fürs Tanken sollten dokumentiert werden. Kleine Bar-Ausgaben, die unter 70 Euro liegen, fühlen sich in dem Moment bedeutungslos an, jedoch summieren sie sich. Zudem sollten alle Kosten für Versicherungen, Strom und weiteren Positionen überprüft werden. Meist sind die Verträge überholt und können gegen kostengünstigere ausgetauscht werden. Eine weitere Empfehlung ist, alle Kosten, die bereits seit Monaten wegfallen sollten und die weiterhin auf dem Kontoauszug auftauchen, zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Das kann das Abo im Fitnessstudio oder die Mitgliedschaft bei einem der großen Streaming-Dienste sein. So spart man mehrere Euro im Jahr. Um Kindern und Jugendlichen den richtigen Umgang mit Geld beizubringen, empfiehlt Sven Thieme Prepaid-Kontokarten, denn "ist das Geld aufgebraucht, können sich Ihre Kinder nicht verschulden", lautet seine Empfehlung.2. Erproben Sie einen anderen Umgang mit GeldDie Deutschen haben ein kompliziertes Verhältnis zum Sparen. Manche lassen ihr Geld behutsam auf dem Girokonto liegen, andere parken ihr Geld in volatilen Märkten wie Aktien oder Krypto und wieder andere konsumieren in Coronazeiten einfach viel und geben mehr aus. Aus diesem Grund ist es nach Ansicht des Finanzexperten Sven Thieme hilfreich, eigene Handlungen, die mit den Finanzen im Zusammenhang stehen, zu kennen und die negativen, kostspieligen zu beheben. Insbesondre seit Beginn der Krise ist das besonders wichtig geworden. "In schwierigen und stressigen Zeiten wird unser Belohnungssystem aktiviert und wir wollen uns für eine harte Woche belohnen, nicht selten mit geliefertem Essen oder Online-Bestellungen. Die Ersparnisse sollten besser angelegt werden - wie, dies hängt von der individuellen Situation ab" sagt Sven Thieme.Ein Blick auf die guten Gewohnheiten im Umgang mit Geld wird hingegen auch im neuen Jahr dabei hilfreich sein, um Vermögen zu schaffen. Das Erlernen eines guten Umgangs mit Geld benötigt Zeit, unter anderem, weil der Finanzmarkt sehr komplex ist. Infolgedessen sollte man sich für den Anfang ein monatliches Sparbudget setzen und die Einhaltung der Ausgaben regelmäßig überprüfen.4. Sparplan-ZieleFür die Bestandsaufnahme bis Jahresende zu warten, sollte man nicht, nach Meinung von Competent Investment-Gründer Sven Thieme. Fortschritte und Rückschläge beim Sparen sollten kontinuierlich überprüft werden, um das Bewusstsein im Umgang mit Geld beizubehalten. Dafür kann man im Kalender Tage markieren, an denen man die Vorsätze überprüfen kann.Jedem ist es in der Regel wichtig, sein Vermögen zu vermehren und Geld zu sparen. Sven Thieme und sein Team von Competent Investment helfen dabei, die Sparziele zu erreichen.