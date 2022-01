Pirna (ots) -Die international und hochrangig besetzte Jury aus Designexpertinnen und -experten hat unser Flaggschiff aus der Riege der Inverter Generatoren, den DQ-4200 (https://www.denqbar.com/4-2-kw-digitaler-inverter-stromerzeuger-generator-benzinbetrieben/a-1528), mit dem German Design Award 2022 (https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/38119-dq-4200.html) ausgezeichnet.In der Disziplin "Excellent Product Design" erhielt unser leistungsstärkster mobiler Stromerzeuger eine "Special Mention"-Auszeichnung, die von Deutschlands höchster Design-Instanz, dem Rat für Formgebung, für bemerkenswerte gestalterische Leistungen vergeben wird.Bereits zum zweiten Mal nach 2016 wurde einem unserer Generatoren-Modelle diese renommierte Auszeichnung verliehen - eine Ehre und gleichermaßen Bestätigung für die durchdachte Weiterentwicklung unseres Produktportfolios (https://www.denqbar.com/).So kann der DQ-4200 (https://www.denqbar.com/4-2-kw-digitaler-inverter-stromerzeuger-generator-benzinbetrieben/a-1528) nicht nur unsere Kunden mit maximaler Leistung bei flüsterleisem Betrieb, breiter Funktionalität und seiner Bedienerfreundlichkeit überzeugen, sondern wird nun auch branchenübergreifend von Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Gestaltungsindustrie für sein modernes Design gelobt.DENQBAR (https://www.denqbar.com/) ist stolz, erneut eine solch hohe Anerkennung mit internationaler Strahlkraft zu erfahren - für das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen: ein Höchstmaß an Leistung und Qualität auf den Plan zu rufen, alle Kraft und alle guten Ideen in ein Produkt zu stecken und damit unsere Kundschaft zu erfreuen.Und wenn dann von außen widergespiegelt wird, wovon wir innerlich überzeugt sind, dann bestärkt uns dies umso mehr in unserem Bestreben, jeden Tag aufs Neue an unseren Produkten zu feilen, innovativ zu bleiben und nicht nur vorwärts zu denken, sondern auch den (Fort-)Schritt zu machen!Mehr Informationen erhalten Sie hier:Zum Produkt (https://www.denqbar.com/4-2-kw-digitaler-inverter-stromerzeuger-generator-benzinbetrieben/a-1528)Zum Blogbeitrag (https://www.denqbar.com/blog/Stark-und-sch-ouml-n-der-DQ-4200-gewinnt-den-Design-Oscar/b-322/)Über die DENQBAR GmbHDer Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 400.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5128516