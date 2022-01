DJ Wechsel im Aufsichtsrat der Horváth AG: Lars Grünert folgt auf Péter Horváth

Stuttgart (pts008/24.01.2022/09:00) - Der Aufsichtsrat der Horváth AG, Holdinggesellschaft der internationalen Managementberatung Horváth, ist mit einer veränderten Besetzung in das neue Jahr gestartet. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Gründer und Namensgeber des Unternehmens, hat sich nach zwanzig Jahren aus Altersgründen auf eigenen Wunsch aus dem Gremium zurückgezogen. Neu im Aufsichtsrat ist seit dem 1. Januar 2022 Dr. Lars Grünert, CFO der TRUMPF GmbH & Co. KG. Dem Aufsichtsrat gehören weiterhin Dr. Bernd Gaiser als Vorsitzender sowie Stephan Ziegler an.

Lars Grünert ist seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitung von TRUMPF; seit 2014 hat er dort die Rolle des CFO inne. Bevor er im Jahr 2002 bei dem Hochtechnologieunternehmen aus Ditzingen eingestiegen ist, war er rund sieben Jahre als Projektmanager für Horváth sowie für Roland Berger tätig. Bei TRUMPF verantwortet er heute die kaufmännischen Bereiche und ist unter anderem für die TRUMPF Bank und die Sparte TRUMPF Photonic Components zuständig. Mit seiner umfassenden Erfahrung und Kompetenz wird er viele neue Impulse in den Horváth-Aufsichtsrat einbringen.

Péter Horváth hat sich aus Altersgründen dazu entschlossen, sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender abzugeben. "Mein 85. Geburtstag im kommenden Februar veranlasst mich zu dieser Entscheidung", sagt er. Er bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin eng verbunden. Auf einhelligen Wunsch von Aufsichtsrat, Vorstand und Partnerschaft wurde Péter Horváth zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt.

"Im Namen des Aufsichtsrats, des Vorstands, der Partnerschaft und aller Mitarbeitenden bedanke ich mich herzlich bei Péter Horváth für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Erfolg des Unternehmens ist sein Lebenswerk - er hat den Grundstein gelegt und den anhaltenden Wachstumspfad mit seinem Unternehmergeist, seiner Innovationskraft sowie seiner herausragenden Expertise maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Umso erfreulicher ist es, dass er dem Unternehmen weiterhin eng verbunden bleibt. Gleichzeitig freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Dr. Lars Grünert und heiße ihn sehr herzlich im Aufsichtsrat willkommen", sagt Dr. Bernd Gaiser, Aufsichtsratsvorsitzender der Horváth AG.

