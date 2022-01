DJ PTA-News: GIEAG Immobilien AG: GIEAG vermietet 1.250 qm Bürofläche im GERLINGEN WORK an den frechverlag

München (pta010/24.01.2022/09:02) - München/Oberhaching/Stuttgart, 24.01.2022 - Der familiengeführte und bundesweit tätige Projektentwickler GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat weitere 1.250 Quadratmeter im Objekt GERLINGEN WORK erfolgreich vermietet. Mit dem frechverlag, einem Teil der Bertelsmann Unternehmensgruppe, konnte noch in 2021 ein langfristiger Mieter für das Projekt in der Dieselstraße 5 in Gerlingen bei Stuttgart gewonnen werden. "Die vermieteten Büroflächen im ersten Obergeschoss wurden in enger Abstimmung für den Mieter ausgeplant und verfügen u.a. auch über eine hausinterne Bibliothek", so Jürgen Gerst, Geschäftsführer der Projektgesellschaft.

Damit sind nun 85 % der Flächen langfristig vermietet. Die Vermittlung erfolgte über unseren Partner und Leadmakler, Immoraum GmbH, aus Stuttgart.

"Wir freuen uns sehr, dass sich der frechverlag bei seinem Umzug von Stuttgart nach Gerlingen für das GERLINGEN WORK als Standort entschieden hat. Das GERLINGEN WORK trägt modernen Arbeitswelten Rechnung und hat eine sehr gute Anbindung vorzuweisen. Wir streben immer danach, mit den modernen Flächen unseren Mietern einen Mehrwert mit zukunftsorientiertem Nutzen zu ermöglichen und dabei gleichzeitig individualisierte Lösungen anzubieten", erklärt Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG. "Deswegen zeigen wir uns sehr zufrieden, dass der frechverlag für seine zukünftige Arbeit auf ihn zugeschnittene Flächen zurückgreifen kann", ergänzt Pferschy.

Michael Zirn, Geschäftsführer des frechverlags kommentiert: "Wir sehen mit großer Vorfreude dem Umzug unseres Verlags nach Gerlingen entgegen. Das GERLINGEN WORK bietet mit seinen Flächen alles, was wir für unsere Verlagsaktivitäten auch in Zukunft benötigen werden. Die Räumlichkeiten bieten uns die Möglichkeit, eine neue Arbeitswelt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Wir können uns damit als moderner Arbeitgeber positionieren und sind zuversichtlich, die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen."

Über die GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse sowie der Frankfurter Börse und im Xetra gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 22 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

