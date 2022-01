Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet im Minus ++ Biontech & Co unter Druck ++ Was hat die Lufthansa vor?

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen beendeten die Handelswoche am Freitag mit massiven Verlusten. Eine kurze Zwischenerholung im Intraday-Handel bei den drei großen US-Indizes nutzten die Anleger für Aktienverkäufe. Neben der Aussicht auf steigende Zinsen sorgten vor allem die schwachen Zahlen des Streaming-Dienstleisters Netflix erneut für einen massiven Abgabedruck bei den Technologietiteln. Für das laufende Quartal erwartet Netflix mit 2,5 Mio. nur halb so viel Neukunden wie von den Analysten im Vorfeld erwartet. Die Aktie brach um 21,79 % auf 397,5 $ ein. Andere Aktien von Streaming-Anbietern wie Walt Disney oder Amazon gerieten daraufhin ebenfalls unter Druck. Der Nasdaq 100 brach um 2,75 % ein und notiert fast 14 % unter seinem Rekordhoch vom vergangenen November. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Minus von 1,3 % bei 34.265 Punkten und verbuchte damit auf Wochenbasis ein Minus von 4,6 %. Der S&P 500 gab um 1,89 % auf 4.397 Punkte nach und erreichte den tiefsten Stand seit Mitte Oktober.

In Deutschland wird heute Vormittag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Außerdem rückt auch hierzulande die Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch in den Fokus. Angesichts der schwachen Vorgaben notierte der Dax vorbörslich im Minus. Der deutsche Leitindex eröffnete deshalb erwartungsgemäß mit einem Minus von 0,66 % bei 15.499 Punkten.

Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen für die Hersteller von Corona-Impfstoffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...