Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Schlussquartal 2021 wuchs die chinesische Wirtschaft nur um vier Prozent und bestätigte damit, dass die Dynamik deutlich abgenommen hat, so die Analysten von Postbank Research.Die Chinesische Zentralbank habe reagiert und die Zinsen gesenkt, um die Kreditvergabe zu stimulieren. Analysten würden auch auf der fiskalpolitischen Seite weitere Impulse erwarten, um das Wachstum in China zu stützen. In der Eurozone seien derweil die Verbraucherpreise im Dezember um 5,0 Prozent angestiegen. Allerdings würden Analysten schätzen, dass die Teuerung im kommenden Monat u.a. wegen Deutschland (mit 5,7 Prozent im Dezember) sinken werde. Der Grund sei der auslaufende statistische Effekt aufgrund der Mehrwertsteuersenkung vor rund einem Jahr. ...

