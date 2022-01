Linz (www.anleihencheck.de) - Im Dezember letzten Jahres hat die Bank of England (BoE) ihren Leitzins von 0,10% auf 0,25% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr seien bereits am Markt eingepreist. Während die BoE ihren Zinserhöhungszyklus also bereits eingeleitet habe, sei die Europäische Zentralbank (EZB) noch weit von einer restriktiven Geldpolitik (wie z.B. Zinsanhebungen) entfernt. Obwohl die Inflation in der EU bei 5,00% (Dezember 2021) gelegen habe, seien Zinsanhebungen bereits im Jahr 2022 laut Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Dezember sehr unwahrscheinlich. Das komme dem Britischen Pfund zugute und es habe gegenüber dem Euro in den letzten Wochen deutlich an Wert gewonnen. ...

