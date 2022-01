Wien (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve war eines der bestimmenden Marktthemen in den ersten Wochen des Jahres, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dass dem diese Woche stattfindenden FED-Meeting daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werde, erscheine logisch, auch wenn es nicht eines jener "wichtigeren" Zinssitzungen zu Quartalsende sei. Nach der Beschleunigung des Tapering im Dezember würden die Analysten der RBI im Januar eine Reduktion der Netto-Anleihekäufe im ähnlichen Ausmaß erwarten - also auf USD 20 (10) Mrd. Treasuries (MBS). Darüber hinaus werde wohl auch das Ende des Tapering für den Folgemonat beschlossen. ...

