Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren war zum Wochenausklang hoch, so die Analysten der Nord LB.Anleger würden sich weiterhin eher risikoavers positionieren. In diesem Umfeld hätten die Kurse sowohl am deutschen als auch am amerikanischen Anleihemarkt zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...