Green City Solarimpuls I GmbH & Co.KG: Konzernobergesellschaft stellt Insolvenzantrag



24.01.2022 / 10:25 CET/CEST

Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG: Konzernobergesellschaft stellt Insolvenzantrag München, den 24. Januar 2022



Die Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat Inhaberschuldverschreibungen begeben (ISIN DE000A2GSTH8/WKN A2GSTH). Die Gesellschaft ist von der Green City AG ("Konzernobergesellschaft"), welche alleinige Kommanditistin der Gesellschaft ist, informiert worden, dass die Konzernobergesellschaft heute aufgrund von drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird (Regelinsolvenzverfahren); Verhandlungen über erforderliche Finanzierungsbeiträge für Sanierungsmaßnahmen konnten nicht erfolgreich abgeschlossen werden Forderungen in Höhe von ca. EUR 5,4 Mio., welche die Gesellschaft gegen die Konzernobergesellschaft hat, sind nicht werthaltig. Eine Insolvenz der Konzernobergesellschaft verschärft die Krise der Gesellschaft. Die Gesellschaft könnte möglicherweise drohend zahlungsunfähig werden und ist möglicherweise überschuldet. Dies stellt weiterhin den Bestand der Gesellschaft in Frage. Jens Mühlhaus

Geschäftsführer

