Die Greencells GmbH ist seit 2020 mit ihrer ersten Unternehmensanleihe am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Die fünfjährige Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) wird jährlich mit 6,50% verzinst und hat ein platziertes Volumen von 25 Mio. Euro. Über Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren soll der Green Bond nun in mehreren Tranchen um bis zu 25 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro aufgestockt werden. Wofür die zusätzlichen Mittel benötigt werden und welche Möglichkeiten die Greencells GmbH am europäischen Solarmarkt sieht, erklärt Geschäftsführer Andreas Hoffmann im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hoffmann, lassen Sie uns zu Beginn die Leser noch einmal abholen. Wie verdient die Greencells GmbH ihr Geld?

Andreas Hoffmann: Die Greencells GmbH ist ein in Europa führender und weltweit agierender EPC (Engineering-Procurement-Construction) - und O&M (Operations & Maintenance) -Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke. Gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings, die weltweit als Photovoltaik-Projektentwickler tätig ist, verfügen wir in allen Projektphasen über das erforderliche Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben.

Durch dieses integrierte Geschäftsmodell der Gesamtgruppe profitiert die Greencells GmbH von einer maximalen Wertschöpfung und hohen Planungssicherheit, da sämtliche Entwicklungsprojekte der Schwestergesellschaft immer zu 100 % in Form fester EPC- und O&M-Verträge an sie übergehen. Auf diese Weise wird automatisch auch die EPC- und O&M-Pipeline der Greencells GmbH - zusätzlich zu den Aufträgen von Dritten - befüllt, was wiederum zu planbaren EPC- und O&M-Umsätzen führt sowie die Ertragskraft und Margen deutlich stärkt.

Anleihen Finder: Und wie läuft das operative Geschäft aktuell? Wie zufrieden sind Sie mit dem Geschäftsjahr 2021?

Andreas Hoffmann: Das 1. Halbjahr 2021 verlief für die Greencells GmbH trotz des herausfordernden Umfelds sehr erfolgreich. Aufgrund der zunehmenden Zahl an EPC-Projekten konnten wir den Konzernumsatz um 31,4 % auf 44,0 Mio. Euro erhöhen und das Konzern-EBIT von 0,9 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro steigern. Für das Gesamtjahr 2021 können wir die Prognose bestätigen, so dass wir unverändert ein Umsatzwachstum und ein EBIT von rund 2,3 Mio. Euro erwarten.

Anleihen Finder: Die Zeichen stehen weiter auf "Wachstum". Welche Ziele/Meilensteine sollen in diesem Jahr - auch mit Hilfe der aufgestockten Anleihe - erreicht werden?

"Anleihemittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...