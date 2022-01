München (ots) -Mit fesselnden Spielfilmen und sportlichen Wettkämpfen zum Mitfiebern sagt Joyn dem Winterblues den Kampf an. Die Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+ im kürzesten Monat des Jahres: Der Februar startet actionreich mit dem ersten Teil der beliebten "Spider-Man" Filmreihe mit Tobey Maguire, ab 1. Februar bei Joyn PLUS+. Die neue Staffel "Germanys Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am 3. Februar mit gleichermaßen schönen und diversen Nachwuchsmodels auf Joyn. Das Wintersport-Highlight des Jahres: Die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 ab 2. Februar mit Eurosport auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Damit nicht genug, mit dem Football-Ereignis des Jahres bleibt es sportlich - der Super Bowl LVI am 13. Februar als exklusives Free-TV-Highlight im ProSieben Livestream auf Joyn. Vorurteile haben im Jahr 2022 keinen Platz mehr, vor allem nicht in der vierten Staffel des Joyn Originals "Mask Off"* ab 17. Februar exklusiv und kostenlos auf Joyn.Die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 - ab 2. Februar 2022 live mit Eurosport auf Joyn und bei Joyn PLUS+Olympia total - jederzeit und überall. Mit Beginn des ersten Events bis zur letzten Entscheidung des Tages sind Joyn User*innen mit den Livestreams von Eurosport 1 (Joyn) und Eurosport 2 (Joyn PLUS+) live dabei. Alle Wettbewerbe der 15 olympischen Sportarten sind zudem im Livestream bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen. Verpasste Events können Fans bequem nachträglich mit Eurosport bei Joyn PLUS+ anschauen. Die Highlights der Olympischen Winterspiele Beijing 2022 sind kostenlos mit Eurosport auf Joyn zu sehen."Mask Off", Staffel 4 - Fetische, Gefängnisaufenthalte und neue Geheimnisse in acht Folgen des beliebten Originals ab 17. Februar 2022 exklusiv und kostenlos auf JoynNeue Promis, neue Vorurteile, neue Enthüllungen: Innerhalb weniger Sekunden beurteilen Menschen ihr Gegenüber. Wie falsch dieser erste Eindruck oft sein kann, stellt Joyn mit der vierten Staffel "Mask Off" erneut unter Beweis. Mit von der Partie sind zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Sie stellen sich unter anderem den Fragen "Wer hat welchen Fetisch?", "Wer war schon einmal im Gefängnis?" und der Challenge "Ich habe noch nie ..." mit einer berühmten Moderatorin. Wer schafft es, Vorurteile außen vor zu lassen und tatsächlich hinter die Fassade der Teilnehmenden zu blicken?Die Sport-Highlights im Februar auf JoynNeben den Olympischen Winterspielen in Beijing sorgt der Februar besonders mit verschiedenen Ballsportarten für Abwechslung. Angefangen mit dem amerikanischen Sport-Highlight des Jahres - dem Super Bowl LVI am 13. Februar als exklusives Free-TV-Highlight im ProSieben Livestream auf Joyn. Weiterhin gibt es für die deutschen Fußball-Fans das Samstagsspiel der 2. Bundesliga. Es spielen unter anderem der FC St. Pauli gegen den SC Paderborn 07 am 5. Februar um 19:30 Uhr. Eine Woche später tritt der FC St. Pauli erneut an, diesmal gegen den SSV Jahn Regensburg, ebenfalls um 19:30 Uhr. Zudem spielt am 19. Februar der 1. FC Nürnberg gegen den SSV Jahn Regensburg. Alle Spiele werden im SPORT1 Livestream auf Joyn zu sehen sein.Weitere Highlights im Februar auf Joyn und bei Joyn PLUS+So bunt und divers wie nie zuvor bietet der Februar weitere Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Nach dem Kinoerfolg des aktuellen "Spider-Man" können Fans bei Joyn PLUS+ zur "Spider-Man" Trilogie mit Tobey Maguire zurückkehren - der erste Teil ist ab 1. Februar verfügbar. Heidi, wir haben eine Streaming-Plattform für dich! Die neue Staffel "Germanys Next Topmodel - by Heidi Klum" legt auch in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf das Thema Diversity - ab 3. Februar im ProSieben Livestream und nach TV-Ausstrahlung als Catch-up kostenlos auf Joyn. Dramatisch wird es in der neuen SAT.1 Familienserie "Nachricht von Mama" von - ab 7. Februar auf Joyn und ab Folge drei mit einer wöchentlichen Preview der neuen Folge bei Joyn PLUS+. Brillant, frech und charmant kehrt Michael Weatherly als Dr. Jason Bull in der fünften Staffel "Bull" zurück. Zu sehen ist die neue Staffel ab 8. Februar auf Joyn mit einer kostenlosen Preview der neuen Folge vor TV-Ausstrahlung, ebenfalls auf Joyn. Abschließend gewähren die Vampire von Staten Island der amerikanischen Comedy-Horror-Serie "What We Do in the Shadows" neue Einblicke in ihre außergewöhnliche Wohngemeinschaft. Die dritte Staffel mit zehn neuen Folgen gibt es in deutscher Erstausstrahlung ab 24. Februar exklusiv bei Joyn PLUS+.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und René Sahm.*Bei "Mask Off" werden die Teilnehmenden natürlich nur metaphorisch "demaskiert". Dies ist keineswegs ein Aufruf zur Widerhandlung der gesetzmäßig vorgeschriebenen Maskenpflicht. Selbstverständlich begrüßt Joyn Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus.Pressekontakt:Vanessa FrodlMobil: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deAlexandra BertoldMobil: +49 151 2650 5261alexandra.bertold@joyn.deJoyn GmbHRidlerstraße 57D-80339 MünchenOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5128608