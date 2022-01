Victoria Gold schloss eine Scoping-Studie für die mögliche Installation eines Zwischensiebs im Prozessablauf ab, Caledonia Mining meldete die vierteljährliche und jährliche Goldproduktion der Mine Blanket in Simbabwe für das vierte Quartal, Griffin Mining freute sich über gute Produktionszahlen für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2021 aus der Zink-Gold-Mine Caijiaying in China, GCM Mining gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens erklärt hat, dass die nächste monatliche Dividende von CA$0. 015 pro Stammaktie am 15. Februar 2022 gezahlt wird. Empress Royalty konnte seine Lizenzgebührenbeteiligung am Goldprojekt Manica in Mosambik erhöhen, indem es dem Projektbetreiber zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Million US$ zur Verfügung stellte.