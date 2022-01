Der Kryptomarkt hat am Freitag und Samstag heftige Verluste verzeichnet, konnte sich seitdem aber zumindest etwas stabilisieren. Einige Indikatoren deuten sogar auf einen möglichen Rebound hin, doch zunächst ist weiterhin Vorsicht geboten.Es ist eine Bilanz des Schreckens: Der gesamte Kryptomarkt hat in der letzten Woche mehr als 25 Prozent verloren - rund 500 Milliarden Dollar Market Cap haben sich in Luft aufgelöst. Während der Bitcoin auf Sicht von sieben Tagen rund 18 Prozent eingebüßt hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...