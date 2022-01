Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den europäischen Rentenmärkten setzte sich der Renditeanstieg fort, so die Experten von Union Investment.Am Dienstag hätten zehnjährige Bundesanleihen an der Null-Marke gekratzt, seien im Tagesverlauf aber mit -0,0046 Prozent noch knapp darunter geblieben.Am Mittwoch sei es dann soweit gewesen und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen habe erstmals seit dem 7. Mai 2019 die Nullprozentschwelle wieder nach oben durchbrochen. Insgesamt habe es zwar stolze 141 Wochen gedauert, aber zuletzt sei die Rückkehr zur positiven Verzinsung nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Hohe Inflationsraten und die geldpolitische Wende der US-Notenbank Federal Reserve und anderer wichtiger Notenbanken würden fast überall auf der Welt die Anleiherenditen steigen lassen. ...

