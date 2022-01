Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Peter E. Huber, Fondsmanager und Partner der Taunus Trust GmbH mahnt in seinem neuen Investorenbrief zur Vorsicht bei den aktuellen Börsenlieblingen, so die Experten der Taunus Trust GmbH."Es gibt immer wieder Wachstumswerte, die alle üblichen Bewertungsmaßstäbe sprengen, weil sie besonders gute Zukunftschancen bieten und die Fantasie der Anleger anregen. Sie müssen nur lange genug steigen, um irgendwann in fast allen Aktienfonds, Indices und ETFs prominent vertreten zu sein". Der antizyklische Fondsmanager weise darauf hin, dass derzeit acht favorisierte US-Wachstumsaktien mit fast 30% im S&P 500 vertreten seien, während sich die übrigen 492 Aktien den Rest teilen müssten. ...

