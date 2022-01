Der Börsenneuling On Holding legt einen Jahresstart des Grauens hin. Auch weil Sorgen um die Produktionskapazitäten nach wie vor bestehen, steht der Laufschuh-Hersteller, an dem unter anderem Tennis-Star Roger Federer beteiligt ist, kräftig unter Druck. Am Freitag markierte die Aktie ein neues Rekordtief.Nach den beeindruckenden Zahlen zum dritten Quartal war die On-Aktie auf ihr bisheriges Allzeithoch bei 55,87 Dollar geklettert. Der danach einsetzende Sinkflug hat sich im Januar weiter beschleunigt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...