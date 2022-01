Fehlendes Wachstum können die Anleger Delivery Hero kaum vorwerfen. In den vergangenen Jahren setzte das Unternehmen quasi auf nichts anderes. Dabei hat das Management es aber etwas aus den Augen verloren, auch Gewinne zu erzielen. Genau das rächt sich jetzt, denn die Geduld der Investoren ist am Ende.Zwar versprach Delivery Hero (DE000A2E4K43) bereits, dass im zweiten Halbjahr alles besser und tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben werden sollen. So richtig glauben können das bisher aber nur die Wenigsten. An der Börse reagierte der Aktienkurs nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...