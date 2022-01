Diese mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Ultrapräzisionsbearbeitungsplattform 250 UPL MP von Moore Nanotechnology Systems adressiert den wachsenden Bedarf an fehlerfreier Bearbeitung von Linsenformwerkzeugen für die boomende Nachfrage auf den Märkten für AR/VR/MR, Smartphone-Kameras und Elektrofahrzeuge. Diese Lösung liefert bisher unvorstellbare Oberflächengüteergebnisse im Subnanometerbereich mit nahezu perfekter Form.

SWANZEY, New Hampshire, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems ("Nanotech"), ein weltweit führender Anbieter von Ultrapräzisionsbearbeitungssystemen, hat heute die Markteinführung seiner Ultrapräzisionsbearbeitungsplattform der nächsten Generation, der 250 UPL MP, bekanntgegeben. Diese Lösung ist für alle Sub-Nanometer-, Ultrapräzisions-Einzelpunkt-Diamantdreh- (SPDT), Schleif- und Fräsanwendungen konfigurierbar.



Hersteller von optischen Formwerkzeugen fordern hochwertigere Oberflächenveredelungen, um die Genauigkeit optischer Systeme zu unterstützen, die heute in Smartphone-, AR/VR/MR- und Automobilanwendungen üblich sind. Die aktuelle Generation von Ultrapräzisionsmaschinen, die heute im Einsatz sind, hat ihr maximales Potenzial erreicht. Um die nächste Leistungsstufe zu erreichen, war ein Clean-Sheet-Design erforderlich, und die 250 UPL MP von Nanotech erfüllt und übertrifft diese Anforderungen.

Mark Boomgarden, Präsident und CEO von Nanotech, erklärte: "Wir arbeiten mit den führenden Anbietern von Kameramodulen und optischen Komponenten auf der ganzen Welt zusammen, um mittel- und langfristige Einblicke in ihre Produkt- und Technologieanforderungen zu gewinnen, die dann als Input für unsere eigene mehrjährige Entwicklungs-Roadmap verwendet werden." Boomgarden fuhr fort: "Es wurde deutlich, dass die Industrie eine Werkzeugmaschinenplattform benötigt, die die Grenzen der Ultrapräzisionsbearbeitungsmöglichkeiten erweitern kann, und sie braucht sie jetzt. Aufbauend auf jahrelangem Erfolg in diesem Segment stellte sich unser technisches Personal der Herausforderung und entwickelte Nanotechs 250 UPL MP. Dies ist eine von vielen neuen Produktinnovationen, die Sie in den kommenden 12 bis 18 Monaten von Nanotech sehen werden."

Paul Vermette, Vice President of Engineering and New Product Development bei Nanotech, fügte hinzu: "Erfolg in diesem Markt hängt davon ab, eine Lösung anzubieten, die auf fundiertem Prozesswissen basiert. Unsere Investition in ein Prozessentwicklungszentrum ganz in der Nähe der University of North Carolina auf dem Campus von Charlotte war ein unschätzbarer Bestandteil unserer Produkt- und Technologieentwicklung." Vermette fuhr fort: "Wenn wir mit einer neuen Maschine wie der 250 UPL MP auf den Markt kommen, wissen wir, dass wir mehr als eine Maschine liefern, wir liefern eine Lösung, die die realen, komplexen Herausforderungen der optischen Werkzeugindustrie im alltäglichen Geschäft löst."

Scott Gerhart, Vice President of Sales von Nanotech, kommentierte weiter: "In den vergangenen sechs Monaten haben wir die 250 UPL MP an ausgewählte marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt geliefert und das Feedback war überwältigend positiv. Einfach gesagt, keine andere heute verfügbare Maschine kann die Oberflächengüte und Formgenauigkeit erreichen, die für die optischen Designs erforderlich sind, die diese Unternehmen in den kommenden 36 Monaten auf den Markt bringen." Gerhart fuhr fort: "Wir freuen uns, die Zukunft der Ultrapräzisionsbearbeitung allen Unternehmen zur Verfügung stellen zu können, wenn wir die 250 UPL MP-Plattform auf der Photonics West offiziell am 25. Januar 2022 vorstellen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: sales@nanotechsys.com.

