Steinhoff Aktie heute in rot, unter 0,30 EUR. Eigentlich müsste allen Stakeholdern der Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) ein Stein vom Herzen fallen: In der heutigen Anhörung vor dem Western Cape Highcourt erfolgte die letzte ausstehende Zustimmung, um die Vergleichsvereinbarungenrechtsgültig zu machen. Nach Jahren der Verhandlungen, diversen Nachbesserungen und Zusatzvereinbarungen mit klagenden, blockadebereiten Gruppen ist es "rund". Und da in Amsterdam bereits für die Steinhoff International Holdings NV der Vergleich vor dem Distriktsgericht im letzten Jahr freigegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...