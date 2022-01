Das Thema Metaverse ist in aller Munde. Dies macht nicht nur ein Blick auf Medien und Unternehmenspräsentationen deutlich, sondern zeigt sich auch in einem sprunghaften Anstieg der Google-Suchanfragen. Viele Bürger sehen enorme Chancen in Metaverse-Anwendungen, doch zeitgleich fürchten sich auch sehr viele vor digitalen Parallelwelten, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...