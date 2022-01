DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

paragon im Dialog mit Anleihegläubigern - paragon-Telefonkonferenz mit Anleihegläubigern am 31. Januar 2022 um 17 Uhr - CEO Frers nimmt auch an SdK-Informationsveranstaltung am 25. Januar teil Delbrück, 24. Januar 2022 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat nach einem erfreulichen Geschäftsverlauf 2021 und angesichts der aktuell guten Auftragslage die strategischen Wachstumsziele für die nächsten Jahre deutlich angehoben und Details zur nachhaltigen Entschuldung veröffentlicht. (https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4250/news-detail.html?newsID=2187675) Durch Portfoliobereinigungen hat sich paragon wieder ganz auf den Automotive-Bereich ausgerichtet. In den letzten fünf Jahren erreicht paragon hier entgegen dem Branchentrend überdurchschnittliche Wachstumsraten von jährlich rund 11 % mit seinem auf die Zukunftstrends Innenraum-Luftqualität, CO 2 -Einsparung und Kommunikation/Konnektivität fokussierten Produktportfolio. Zugleich ist keines der paragon-Produkte auf den Verbrennungsmotor angewiesen, vielmehr wird der unumkehrbare Trend zur E-Mobilität die historisch gewachsene, gute Position paragons bei den Premium-Autoherstellern noch weiter verbessern. Intensiver Dialog mit Investoren und Anlegern paragon hat in der vergangenen Woche auch die Schritte zu einer weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur konkretisiert: Die Geschäftsführung hat sich nach eingehender Prüfung mehrerer Alternativen bewusst dafür entschieden, den Anleihegläubigern auch künftig eine attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten und so an paragons Wachstumstrend zu partizipieren. Die angestrebte Prolongation ist nach Überzeugung der Geschäftsführung die beste Option, auch und gerade im Vergleich zu möglichen umfangreichen Desinvestitionen. Konkret ist geplant, die 4,50 %-Anleihe 2017/2022 bis zum 05. Juli 2027 zu verlängern, während parallel eine Teilrückzahlung aus Mitteln von möglichen Portfolioveränderungen geprüft werden. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung und die geplante Prolongation der Anleihe sind am Markt bisher sehr positiv aufgenommen worden. Aktie und Anleihe haben mit deutlich zweistelligen Kursgewinnen auf die Nachricht reagiert. Die Geschäftsführung ist aufgrund der Resonanz aus dem Gläubigerkreis weiterhin zuversichtlich, die erforderlichen Mehrheiten für eine Prolongation der EUR-Anleihe zu erhalten. paragon-CEO Klaus Frers wird die Pläne des Managements den Anleihegläubigern im Detail im Rahmen einer paragon-Telefonkonferenz am 31. Januar ab 17 Uhr erläutern. Die genauen Einwahldaten werden zeitnah auf der paragon-Website abrufbar sein. Dem transparenten Dialog mit Aktionären und Anleihegläubigern kommt eine wichtige Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund begrüßt paragon auch das jüngste Engagement der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), möglichst viele Anleihegläubiger zu informieren und zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung zu motivieren. Deshalb wir Klaus Frers auch an der SdK-Informationsveranstaltung am 25. Januar teilnehmen und zu dem Vorschlag der Gesellschaft aus erster Hand berichten.



