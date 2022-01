Berlin (ots) -Anmoderation: Riesenjubel in Halle an der Saale: congrav new sports aus der Saalestadt ist für sein besonderes gesellschaftliches Engagement mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab die Auszeichnung gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, und der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, in Berlin. Neben dem Goldenen Stern gibt es für den Erstplatzierten auch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Mehr dazu jetzt.Beitrag:O-Ton: Den ersten Platz erreicht congrav new sports. - Länge 5 sec.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ausgezeichnet wurde congrav new sports für sein Projekt "Trendsportzentrum Halle - Ein Freiraum für Jugend, Sport und Kultur". Breakdancing, Skateboarding, Bike-Polo und viele mehr bekommen dort ein neues Dach. Paula Herzog.O-Ton:Platz 2 bei den Sternen des Sports und 7.500 Euro gingen an die Karower Dachse für das Projekt Eltern-Kind-Fitness-Bingo. Kirsten Ullrich:O-Ton:Über 5.000 Euro Preisgeld und den "Stern des Sports" in Gold darf sich As-Ka-Do aus Hückelhoven freuen. Kaan Cevahir sagte nach der Auszeichnung:O-Ton:Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte:O-Ton:Die Vereine sind ein fester Ankerpunkt, sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken:O-Ton:DOSB-Präsident Thomas Weikert unterstrich:O-Ton:Seit 2004 gibt es den Wettbewerb "Sterne des Sports", mit dem der DOSB und die Volksbanken Raiffeisenbanken besondere Aktivitäten von Sportvereinen würdigen. Mehr zu dieser Verleihung gibt es unter sterne-des-sports.de.Absage.Pressekontakt:Matthias Tüxen+49 30 - 5779 5505postmaster (at) vorabs (punkt) deOriginal-Content von: Vorabs Medienproduktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114119/5129179