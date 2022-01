Der Softwareanbieter ServiceNow wurde im Zuge der Tech-Korrektur stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Aktie des Cloud-Riesen ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht und notiert bereits knapp 28 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Am Mittwoch wird das US-Unternehmen nun seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger erwarten können.Laut Bloomberg gehen die Wall-Street-Experten im Q4 von einem Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar (Billings: 6,39 Milliarden Dollar) und einem Gewinn ...

